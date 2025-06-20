Суд принял решение об обращении в доход государства имущества прикамского чиновника

Ленинский райсуд Перми принял решение об обращении в доход государства имущества регионального чиновника, приобретенного на неподтвержденные доходы. Соответствующий иск был подан региональной прокуратурой, сообщает телеграм-канал надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Киммерлиг\Properm.Ru Фото: Максим Киммерлиг\Properm.Ru

Имя чиновника в сообщении прокуратуры не указано, только должность - региональный министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок. Этот пост занимает Алексей Зарубин.

По версии прокуратуры, надзорными мероприятиями установлен факт приобретения министром загородного дома в Пермском районе и квартиры в городе Сочи за счёт источников дохода, законность которых не была подтверждена. Фактически стоимость приобретенных и оформленных на третье лицо объектов недвижимости составила около 23 млн руб. По итогам проверки прокурор обратился в суд с иском об обращении соответствующих объектов в доход РФ имущества.