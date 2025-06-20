«Справедливая Россия» выдвинула 67 кандидатов на выборы в челябинское заксобрание

Челябинское региональное отделение партии «Справедливая Россия — За правду» выдвинуло кандидатов на выборы в законодательное собрание региона. В списке по единому избирательному округу 67 человек. Из них 30 выдвинуты также в качестве кандидатов по одномандатным округам. Выдвижение состоялось на конференции регионального отделения 20 июня.

Единый партийный список возглавляют председатель реготделения, депутат Госдумы Валерий Гартунг, депутат законодательного собрания области Василий Швецов и депутат городской думы Челябинска Ксения Морозова. В первую десятку вошли Алексей Чеченин, Алексей Земзюлин, Владимир Бекишев, Дмитрий Сумин, Егор Бабкин, Павел Жолобов и Дмитрий Ларин. Четверо — Дмитрий Сумин, Павел Жолобов, Дмитрий Ларин и Владимир Бекишев — являются действующими депутатами законодательного собрания региона.

Председатель регионального отделения партии Валерий Гартунг на конференции отметил, что эта избирательная кампания будет «особенной». «Обстановка накладывает ограничения на ведение политической деятельности. Я думаю, все понимают, что, когда мы ведем борьбу с внешним врагом, как никогда нужна консолидация внутри страны. Поэтому особенность этой кампании будет в том, что мы точно будем ограничены в риторике и в выборе тем, которые будем поднимать. Это не значит, что мы станем замалчивать проблемы, с которыми к нам обращаются граждане, но будем это работать, учитывая особенности ситуации в стране»,— сказал Валерий Гартунг.

В списках кандидатов от «Справедливой России» не оказалось действующего депутата регионального парламента Ольги Мухометьяровой, которая впервые избиралась от партии в 2015 году.

Депутат сообщила «Ъ-Южный Урал», что приняла решение покинуть «Справедливую Россию», и не будет участвовать в выборах в законодательное собрание. По словам Ольги Мухометьяровой, пока она не планирует вступать в ряды других партий. «Но если и продолжу политический путь, то не рассматриваю себя в оппозиционном блоке сил»,— сообщила Ольга Мухометьярова. От комментариев по поводу причин ухода из «Справедливой России» она воздержалась.

Юлия Гарипова