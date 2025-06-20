В Ростовской области в выходные ожидаются ливни с сильным ветром

На Дону в предстоящие выходные ожидается очередная порция ливней, воздух прогреется до максимум +26°C. Об этом сообщает Ростгидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным синоптиков, 21 и 22 июня в регионе будет ветрено, порывы западного ветра могут достигать 15-18 м/с.

Днём 21 и 22 июня будет умеренно жаркая погода, +21...+26 °С, ночью температура понизится на севере области до +8 °С и до +17 °С — в Ростове и на юге области.

Наталья Белоштейн