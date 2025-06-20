В Ярославле изменили место показа спектакля в теплушке

В Ярославле премьерные показы документального спектакля «До свидания, девочки!», поставленного по мемуарам Ильи Рабиновича, состоятся не на Первомайском бульваре, а в парке Подзеленье. Об этом сообщил организатор события «Волга-групп».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«По независящим от нас причинам, в связи с необходимостью обеспечения дополнительных мер безопасности, нас попросили изменить место проведения показа спектакля»,— объяснили в компании.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в основе спектакля — документальные истории молодых девушек, вчерашних школьниц и однополчанок автора, родившихся в Ярославской области. В постановке задействованы артисты Волковского театра. Само действо пройдет в военной теплушке — фронтовом товарном вагоне. Показы будут проходить с 22 по 29 июня в 18:30 и 20:30. Вход бесплатный, но нужна регистрация на сайте «Волков. Подмостки».

Алла Чижова