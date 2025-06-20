Донское правительство подписало соглашение о развитии креативных индустрий

Правительство Ростовской области и автономная некоммерческая организация «Креативная экономика» в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о развитии и популяризации креативных индустрий. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В сообщении отмечается, что стороны планируют организовывать совместные мероприятия, семинары, конференции, вебинары и мастер-классы, обмениваться информацией о передовых практиках и делиться опытом. Ранее документ о сотрудничестве в сфере креативных индустрий подписали власти Ростовской области и Краснодарского края.

Константин Соловьев