В Ростове будут судить организатора и исполнителей похищения горожанки

В Ростове-на-Дону под суд пойдет организатор похищения горожанки — 44-летняя местная жительница, а также четыре исполнителя 37, 36, 32 и 24 лет. В зависимости от роли и степени участия им предъявлены обвинения по двум частям ст. 126 УК РФ «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Подстрекательство, организация и руководство похищением человека». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК России по Ростовской области Фото: пресс-служба СУ СК России по Ростовской области

По данным следствия, фигурантка затеяла похищение бывшей 61-летней подруги в сентябре прошлого года. В свой план она вовлекла двух знакомых, которые, в свою очередь, привлекли еще двух сообщников. «Злоумышленники насильно посадили потерпевшую в автомобиль, связали ее и перевезли в хозяйственную постройку в Азовском районе. Там женщину пристегнули наручниками к железной кровати и удерживали против ее воли»,— рассказали в ведомстве.

Сообщники действовали по согласованному плану: для конспирации они использовали рации, а номера автомобиля заклеили скотчем. Однако уже через сутки все сообщники были задержаны.

По ходатайству следователя в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В зависимости от степени участия в преступлении фигурантам грозит от пяти до 15 лет лишения свободы.

Наталья Белоштейн