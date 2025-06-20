В Ярославле ограничат дорожное движение на Театральную неделю

Центр Ярославля в период с 23 по 30 июня будет закрыт для проезда транспортных средств ввиду проведения мероприятий, посвященных 275-летию Волковского театра. Приказ подписал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Движение будет прекращено с 7:00 23 июня до 23:00 30 июня на участках улиц Советская, Кирова, Нахимсона, Революционная, Андропова, а также на участках Советской площади, Народного переулка, Советского переулка, площади Челюскинцев, Которосльной (верхний и нижний ярус) и Волжской (нижний ярус) набережных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Схема расстановки временных дорожных знаков для ограничения прекращения движения транспортных средств с 7.00 23.06.2025 до 23.00 30.06.2025

Фото: Приложение к приказу Схема расстановки временных дорожных знаков для ограничения прекращения движения транспортных средств с 7.00 23.06.2025 до 23.00 30.06.2025

Фото: Приложение к приказу

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в программе Театральной недели запланированы шествия, представления, концерты и спектакли на центральных улицах города.

Алла Чижова