Челябинца задержали по подозрению в призывах к терроризму

В Челябинске задержан 46-летний мужчина по подозрению в экстремистской и террористической деятельности. Операцию провели сотрудники центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области совместно с УФСБ, сообщает пресс-служба полицейского главка.

По данным пресс-службы УФСБ, оперативно-разыскные мероприятия были проведены в мае. Установлено, что задержанный публично размещал в интернете материалы, призывающие к экстремистским и террористическим действиям. В его публикациях также содержались угрозы в адрес представителей власти. Лингвистическая экспертиза подтвердила незаконный характер высказываний.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к терроризму) и ч. 2 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремизму). Следственные действия продолжаются.