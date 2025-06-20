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Полуфинал Кубанской лиги КВН проведут в сентябре 2025 года в Краснодаре

Кубанская лига КВН возобновила работу после 11-летнего перерыва, полуфинал проведут в Краснодаре в начале сентября. Об этом рассказал директор департамента молодежной политики Краснодарского края Роман Дмитриев в интервью радио «КП-”Кубань”».

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам Романа Дмитриева, возрождение КВН стало одним из ключевых достижений департамента за последние пять месяцев. Он отметил, что это заслуга всей команды, а не только руководителя.

Уже провели первые две игры. По результатам состязаний определили шесть команд-полуфиналистов. Изначально в лиге было заявлено более 50 команд.

Алина Зорина

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