Полуфинал Кубанской лиги КВН проведут в сентябре 2025 года в Краснодаре

Кубанская лига КВН возобновила работу после 11-летнего перерыва, полуфинал проведут в Краснодаре в начале сентября. Об этом рассказал директор департамента молодежной политики Краснодарского края Роман Дмитриев в интервью радио «КП-”Кубань”».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам Романа Дмитриева, возрождение КВН стало одним из ключевых достижений департамента за последние пять месяцев. Он отметил, что это заслуга всей команды, а не только руководителя.

Уже провели первые две игры. По результатам состязаний определили шесть команд-полуфиналистов. Изначально в лиге было заявлено более 50 команд.

Алина Зорина