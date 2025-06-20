«Ростелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг» подписали соглашение о стратегическом взаимодействии на ПМЭФ-2025

«Ростелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг» заключили соглашение о стратегическом взаимодействии в сфере исследования, разработки и внедрения инновационных решений на базе искусственного интеллекта (ИИ) в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Документ подписали президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и президент «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Об этом сообщает пресс-служба компании «ЭО-Телеком Холдинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран президент «Ростелекома» Михаил Осеевский (справа) и президент «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев н

Фото: ЭР-Телеком президент «Ростелекома» Михаил Осеевский (справа) и президент «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев н

Фото: ЭР-Телеком

Как говорится в сообщении, компании объединят усилия для создания передовых технологий, способствующих повышению эффективности бизнес-процессов, улучшению качества услуг и выводу новых продуктов для частных и корпоративных клиентов. В рамках соглашения будут проводиться исследования в области машинного обучения, обработка естественного языка и компьютерного зрения; разработка пилотных проектов для тестирования и интеграции ИИ-решений; применение ИИ-продуктов для автоматизации управления сетями и оптимизации ресурсов; а также создание интеллектуальных чат-ботов и виртуальных помощников.

Кроме того, соглашение предусматривает формирование инициатив в области информационной безопасности и выработку совместных предложений для регулирования применения ИИ-технологий в сфере ИКТ. Компании также договорились оказывать взаимную поддержку в реализации совместных профильных мероприятий и планируют взаимовыгодный обмен опытом и актуальной информацией для повышения уровня внедрения ИИ-инструментов и обмена знаниями.

«Мы планируем внедрять инновационные решения для персонализации услуг и улучшения качества обслуживания клиентов. Уверен, что объединение усилий двух системообразующих компаний приведут к значительным достижениям в области искусственного интеллекта: внесут вклад в создание передовых продуктов и позволят непрерывно совершенствовать бизнес-процессы. В результате новые проекты обеспечат высокий уровень качества услуг и сервисов всей ИКТ-отрасли», - считает президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев отметил, что стратегическое сотрудничество с «Ростелекомомя является шагом формированию национальной платформы цифрового суверенитета. «Объединяя наши ресурсы и экспертизу, мы создаем прочную основу для внедрения искусственного интеллекта, который будет не только инструментом, но и драйвером развития ключевых отраслей экономики России»- господин Кузяев.