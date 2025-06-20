В Краснодаре запустили звуковые оповещения об опасности купания

В Краснодаре запустили систему звукового оповещения об опасности купания в водоемах, которая работает на четырех пляжах города и планируется к расширению до 15 точек в 2026 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава краевой столицы Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Звуковое предупреждение включается операторами ЕДДС при выявлении угрозы на мониторах видеонаблюдения. Технология внедряется в рамках программы «Безопасный город». Сейчас система работает на пляже Старой Кубани, Солнечном Острове, Рождественской набережной в Юбилейном микрорайоне и в парке на Затоне.

Администрация города рассматривает возможность установки оборудования в подземных переходах и у мемориальных комплексов для защиты от вандализма.

Алина Зорина