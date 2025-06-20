Пашинян прибыл в Турцию с первым рабочим визитом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые прибыл в Турцию с рабочим визитом. В Стамбуле он встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По данным армянских СМИ, планируется обсудить мирный договор между Арменией и Азербайджаном.

«В международном аэропорту Стамбула премьер-министра Армении встретил заместитель министра иностранных дел Турции Беррис Экинджи»,— написала пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

В составе армянской делегации в Стамбул также прибыли глава МИД Арарат Мирзоян, замминистра иностранных дел Ваан Костанян, спецпредставитель Армении по нормализации отношений с Турцией, вице-спикер парламента Рубен Рубинян.

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, а граница закрыта с 1993 года. С 2022 года стороны ведут переговоры по ее открытию и нормализации отношений. В 2023 году Никол Пашинян приезжал в Турцию на инаугурацию Реджепа Тайипа Эрдогана. Позднее турецкий лидер пригласил армянского премьера посетить страну с рабочим визитом.

Лусине Баласян