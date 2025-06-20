Мошенник из Владикавказа выманил у нижегородки сейф с валютой

Полиция задержала в Северной Осетии подозреваемого в мошенничестве, который выманил у нижегородки сейф со $100 тыс., в отношении него расследуется уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ

По фабуле дела, 33-летний житель Владикавказа несколько дней общался в мессенджере с 18-летней потерпевшей, представившись сотрудником службы безопасности. Он убедил жертву в том, что ее отец подозревается в госизмене из-за денежных переводов в недружественную страну. Чтобы защитить отца, нижегородка передала через курьера сейф с валютой. Узнав об этом, ее отец обратился в полицию.

Оперативники отправились в командировку и привезли афериста в Нижний Новгород. Он признал вину и был арестован, ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

Владимир Зубарев