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В Минводах снесли незаконную постройку в жилом секторе

В Минеральных Водах по требованию прокуратуры снесли незаконную постройку после того, как местная жительница проигнорировала судебное решение. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Ставропольского края.

Фото: Прокуратура Ставропольского края

Фото: Прокуратура Ставропольского края

Суд обязал местную жительницу демонтировать самовольную постройку в городе. Однако женщина решение не выполняла, а судебный пристав-исполнитель не предпринимал должных мер для завершения исполнительного производства.

Прокуратура направила представление в региональное управление судебных приставов. Документ рассмотрели и удовлетворили.

Николай Аксенов

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