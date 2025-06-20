В Минводах снесли незаконную постройку в жилом секторе

В Минеральных Водах по требованию прокуратуры снесли незаконную постройку после того, как местная жительница проигнорировала судебное решение. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ставропольского края Фото: Прокуратура Ставропольского края

Суд обязал местную жительницу демонтировать самовольную постройку в городе. Однако женщина решение не выполняла, а судебный пристав-исполнитель не предпринимал должных мер для завершения исполнительного производства.

Прокуратура направила представление в региональное управление судебных приставов. Документ рассмотрели и удовлетворили.

Николай Аксенов