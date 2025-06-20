В Севастополе ограничили посещение лесов из-за угрозы пожаров

В связи с жаркой и пожароопасной погодой Севприроднадзор ввел ограничения на посещение лесов в Севастополе до 9 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Посещать леса смогут только сотрудники экстренных служб, правоохранительного ведомства, лесники, а также жители города, чей единственный путь к дому или даче проходит через лес. Для посещения также закрыта Большая Севастопольская тропа, кроме участка от Балаклавы до урочища «Аязьма».

Для жителей доступны несколько зон: береговые линии «Золотой пляж» и «Ближний пляж», места отдыха «Алсу», «Узунджа», «Парк 35-летия Победы» и «III кордон». Там запрещено использовать мангал и необходимо соблюдать правила безопасности. Мангальные зоны оборудованы в урочищах «Торопова дача», «Аязьма» и «Турецкая поляна».

Ограничения могут снять или продлить, это зависит от погоды, отметили в МЧС.

Алина Зорина