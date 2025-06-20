Таможня Москвы извлекла из лабубу запрещенные к ввозу растения

Сотрудники Центральной почтовой таможни в Москве обнаружили 8 черенков подкарантийных экзотических растений, спрятанных в игрушке лабубу. Об этом сообщили в Telegram-канале Федеральной таможенной службы.

Как говорится в сообщении ФТС, лабубу с незаконным грузом был отправлен посылкой из Таиланда. Контрабандный груз заметили при сканировании. Вскрыв игрушку, таможенники обнаружили завернутые в бумагу клубни и ростки.

Суккуленты оказались подкарантийными кактусовыми растениями, запрещенными к ввозу Россельхознадзором. Посылку переправили обратно в Таиланд. В отношении получателя возбудили административное дело за несоблюдение запретов и ограничений (ст.16.3 КоАП РФ).

Степан Мельчаков