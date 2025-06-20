В Таганроге готовят к сдаче дома для детей-сирот

В Таганроге завершается строительство домов блокированной застройки на ул. Победы и в пер. Пограничном, где разместятся 33 квартиры для детей-сирот. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба города Таганрога Фото: Пресс-служба города Таганрога

«Регулярно провожу мониторинг хода строительных работ. Темп строительства увеличили, но в то же время имеется незначительное отставание от графика работ», — пояснила госпожа Камбулова.

Проверку объекта социального значения мэр Таганрога провела совместно с первым заместителем регионального минстроя Сергеем Вифлянцевым.

«Подрядчики уже приступили к подготовке документации, необходимой для получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. Город заключил контракты на приобретение 33 квартир в этих домах в сентябре 2024 года. Передача жилья детям-сиротам запланирована на сентябрь 2025 года»,— приводятся в сообщении слова Светланы Камбуловой.

Валентина Любашенко