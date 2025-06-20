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В Таганроге сбили восьмилетнего велосипедиста

В Таганроге 27-летний водитель «ВАЗ-21099» сбил восьмилетнего велосипедиста, ребенка доставили в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГАИ по Ростовской области.

Фото: Пресс-служба ГУ ГАИ по Ростовской области

Фото: Пресс-служба ГУ ГАИ по Ростовской области

Авария произошла вечером 19 июня в районе дома 2 «А» по ул. Инструментальная. По предварительным данным, водитель «ВАЗ» в момент столкновения с велосипедистом, осуществляющим поворот налево из крайнего правого положения

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Наталья Белоштейн

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