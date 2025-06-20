Челябинская область вошла в топ-5 нацрейтинга инвестиционной привлекательности

По итогам 2024 года Челябинская область занимает пятое место в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, составленном Агентством стратегических инициатив. В прошлом году Южный Урал был на десятой позиции. Результаты исследования АСИ представила на Петербургском международном экономическом форуме.

Челябинская область разделила пятое место с Калужской и Смоленской областями. Возглавила рейтинг Москва. На второй позиции расположились Нижегородская область и Республика Татарстан. Тройку лидеров замыкают Московская область и Республика Башкортостан. Четвертое место заняли Сахалинская и Тюменская области.

Изменение позиции региона в рейтинге губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал результатом командной работы.

«У Челябинской области хорошая динамика. Это очень конкурентный рейтинг, всем хочется быть в топе. Это результат командной работы власти, бизнеса и общественных организаций. Также выражаю благодарность малому и среднему бизнесу, ресурсникам. Но нам есть куда стремится, мы строим планы на будущее, уже на следующий год», — прокомментировал Алексей Текслер.

Также Южный Урал оказался на пятом месте в рейтинге субъектов России, подтвердивших реализацию регионального инвестиционного стандарта в 2025 году в высоком качестве. В топ-4 вошли Москва, Нижегородская и Сахалинская области, а также Республика Татарстан. В прошлом году у Южного Урала было седьмое место.

Виталина Ярховска