Астраханец стал фигурантом дела об участии в террористической организации

Следственный отдел по Кировскому району Астрахани возбудил в отношении местного жителя уголовное дело об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, фигурант при помощи иностранного мессенджера связался с участниками запрещенной в РФ международной террористической организации, получил инструкции по вступлению и влился в ее ряды. Преступную деятельность пресекли сотрудники региональных СК и УФСБ.

Следствие выясняет все обстоятельства преступления. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.

Павел Фролов