Министр Савельев рассказал о возможном переименовании Минтранса

Вице-премьер Виталий Савельев сообщил в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что Министерство транспорта может быть преобразовано в Министерство инфраструктурного развития и логистики, сообщает «РИА Новости».

Господин Савельев связывает это с общим развитием отрасли. По его словам, в следующие 10–15 лет отрасль будет трансформироваться из исключительно транспортной в логистическую, где особое внимание будет уделяться сервисам и транспортировке грузов с высокой добавленной стоимостью.

Также вице-премьер отметил планы правительства по строительству в России высокоскоростных железнодорожных магистралей (более 4,5 тыс. км путей к 2045 году) и ставку на Северный морской путь. Для обеспечения грузопотока в объеме 109 млн тонн к 2030 году потребуется около 100 новых судов ледового класса, отметил он.

Степан Мельчаков