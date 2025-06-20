Журналисты и тревелблогеры отметили День клубники в Нововоронеже

Пресс-тур приурочили ко Дню клубники, который отмечается в России 18 июня. В самый разгар сбора урожая ягоды журналисты и блогеры посетили сельхозучасток местной жительницы Нины Хариной, которая более 40 лет занимается разведением клубники. Земля здесь издавна славится плодородной почвой. За сезон с участка площадью 5 соток можно получить до нескольких тонн «аленовской» кисло-сладкой клубники.

Фото: Роман Пышкин, Управление коммуникаций НВ АЭС

«Местные жители очень душевно встретили нас. Их искренность — та самая изюминка, которая и служит основой гостеприимства и уникальности любого города. Ну а клубника просто наивкуснейшая!» — отметила директор МБУ «Туристско-информационный центр» г. Воронежа Екатерина Шрамко.

Собранную клубнику участники пресс-тура отправили на проверку в Лабораторию внешнего радиационного контроля НВ АЭС, которая более 60 лет непрерывно следит за состоянием окружающей среды вокруг АЭС. Ежегодно сотрудники лаборатории проводят более 50 тыс. различных исследований. Журналисты вместе со специалистами ЛВРК подготовили пробу клубники — промыли, почистили ягоду. Специальную емкость с клубникой поместили в гаммаспектрометр для измерений.

«Продукт чистый. В клубнике мы не обнаружили никаких техногенных радионуклидов. Кушайте на здоровье!» - поделилась итогами исследований начальник Лаборатории внешнего радиационного контроля НВ АЭС Ольга Росновская.

Фото: Роман Пышкин, Управление коммуникаций НВ АЭС

Изюминкой программы стал мастер-класс от известного воронежского шеф-повара, президента Ассоциации кулинаров и рестораторов Черноземья Дмитрий Выродова, который приготовил клубничный гаспачо с мороженым и клубничный смузи-коктейль с мятой.

«Мне интересна гастрономическая тема. Это то, что сейчас востребовано. Сегодня в Нововоронеже я собрал немного материала по этой теме. В дальнейшем было бы интересно поднять локальную идентичность и узнать, чем питались жители прежних хуторов, возродить эти рецепты, ввести в меню и это будет продвигать город», - выразил уверенность блогер, автор путеводителя по Воронежской области Михаил Глущенко.

С инфраструктурой и достопримечательностями Нововоронежа, который в 2025 году вошел в программу по развитию гостеприимства и туризма «Гостеприимные города Росатома», участников пресс-тура познакомил глава города Николай Нетяга. Энергоблоки Нововоронежской АЭС, а также социальные и спортивные объекты, построенные в Нововоронеже в рамках Соглашения между Правительством Воронежской области и Госкорпорацией «Росатом», получили высокую оценку гостей.

Фото: Роман Пышкин, Управление коммуникаций НВ АЭС

«Нововоронеж — город будущего. Здесь ждут молодых специалистов, здесь комфортно и создано все для молодых семей. Построено много спортивных объектов, чтобы молодежь была здоровой», - отметил председатель Попечительского совета Всероссийских премий «Туристические города» и «Регионы туризма и гостеприимства» Геннадий Шаталов.

У памятника Аленке, легендарной основательницы старинного села Новая Аленовка с 250-летней историей, на месте которого вырос современный Нововоронеж, фольклорный народный ансамбль профкома Нововоронежской АЭС «Хутор Духовской» исполнил русские народные песни и рассказал об истории здешних мест. Журналисты примерили на себя роль артистов, влились в коллектив, сыграв вместе с ансамблем на деревянных трещотках, ложках и бубне.

«Я — представитель воронежского туроператора, развиваю внутренний туризм. Мне стало обидно за Нововоронеж, так как сюда не организуют поездки. Многие думают, что Нововоронеж — закрытый город. После пресс-тура мы увидели, что здесь обязательно нужно побывать, например, проездом. Можно сделать селфи с Аленкой, поймать экзотическую тилапию в пруду-охладителе и прогуляться по парку, где можно выпить атомный кофе», - поделилась впечатлениями блогер, путешественник Елена Миннибаева.