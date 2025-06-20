Сельсовет высказал несогласие с его упразднением по закону Красноярского края

Каменский сельский совет депутатов своим решением заявил о несогласии жителей сельсовета с его ликвидацией как самостоятельного муниципального образования. Соответствующее решение совет депутатов принял 18 июня, за сутки до вступления в силу регионального закона «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае».

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В решении указывается, что оно принято «с учетом преобладающего мнения жителей». Под документом стоят подписи главы сельсовета Федора Томашевского и председателя совета Татьяны Калгиной. Копия документа есть в распоряжении «Ъ-Сибирь». В сельсовете подтвердили его подлинность, уточнив, что господин Томашевский уже сложил полномочия в связи со вступлением в силу краевого закона с 19 июня. Связаться с госпожой Калгиной не удалось.

Каменский сельсовет расположен в Манском районе Красноярского края. Как писал «Ъ-Сибирь», согласно региональному закону, принятому 15 мая 2025 года, муниципалитеты на уровне сел и поселков ликвидируются. При этом территория Манского района входит в состав Манско-Уярского округа со столицей в городе Уяре.

Валерий Лавский