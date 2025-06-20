В Самарской области построят завод холодной прокатки высокопрочных сталей

В Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) подписано соглашение между АО «Волгацеммаш» и правительством Самарской области. Документ предусматривает строительство завода холодной прокатки высокопрочных нержавеющих и специальных сталей.

Проект завершится к концу 2028 года. Общий объем инвестиций составит более 12,6 млрд руб., из которых уже вложено 7,6 млрд руб. Планируется создание более 200 новых рабочих мест.

Соглашение направлено на развитие металлургической отрасли в регионе и обеспечение внутреннего рынка высококачественным холоднокатаным нержавеющим прокатом отечественного производства.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов отметил, что «проект может оказаться успешным, так как нацелен на выпуск холоднокатаного нержавеющего проката, востребованного на российском рынке». «Внутреннее производство этого проката в России не закрывает потребление, и импорт можно оценить в пределах 150-200 тыс. т в год. Тем самым "Волгацеммаш" имеет возможность занять хорошую нишу на рынке, поставляя холоднокатанный нержавеющий прокат предприятиям машиностроения, химии, пищевой отрасли и др.»,— полагает эксперт.

Андрей Сазонов