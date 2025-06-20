Прокуратура пресекла легализацию через судебные решения более 250 млн рублей

Сотрудники органов прокуратуры Прикамья в 2023-2025 годах приняли участие более чем в 300 судебных процессах в целях противодействия легализации денежных средств, направленных на легализацию денежных средств, добытых незаконным путем. Как следует из информации «Вестника прокуратуры Пермского края», часть из них касается получения исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов. Надзорному органу удалось добиться отказа в выдаче листов в рамках процессов в райсудах Ленинского и Мотовилихинского районов Перми, а также Кудымкара и Чусового.

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115 раз прокуроры участвовали в спорах в Арбитражном суде Пермского края с целью установления фактов реальности или фиктивности сделок, по которым истцы пытались взыскать денежные средства. Так, благодаря позиции прокуратуры, суд отказал индивидуальному предпринимателю о взыскании задолженности в размере 40,8 млн руб. Арбитраж согласился с позицией надзорного органа, что истец не имел реальной финансовой возможности для выдачи суммы займа в заявленном размере. Также доказан факт фиктивного документооборота с целью введения суда в заблуждение относительно его финансовых возможностей. Всего в арбитраже были пресечены факты фиктивных сделок на сумму более 200 млн руб.