«Лемана Про» построит склад за 2 млрд рублей в Новосибирской области

Компания «Лемана Про» (ранее «Леруа Мерлен») заявила о планах построить в Новосибирском районе Новосибирской области складской комплекс класса А площадью около 40 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций в проект составит 2 млрд руб. Открытие объекта запланировано на 2030 год, сообщает пресс-служба «Корпорации развития Новосибирской области».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Приступить к работам ритейлер намерен в 2025 году. Площадь земельного участка составит 10-15 га. «Для компании это стратегически важный объект, который позволит существенно усилить логистическую инфраструктуру в Сибири и на Дальнем Востоке. Новый многофункциональный склад будет обслуживать 22 объекта: магазины и дарксторы сети от Новосибирска до Владивостока, а также магазин в Казахстане. Он обеспечит хранение, сортировку и доставку», — сообщила на полах ПМЭФ заместитель генерального директора «Лемана Про» Вера Бояркова.

Торговая сеть в Новосибирской области включает четыре магазина и складской комплекс. Налоговые отчисления компании в региональный бюджет в 2024 году составили более 565 млн руб.

Лолита Белова