Утечка вписалась в историю

Крупнейшая утечка персональных данных за всю историю кибербезопасности: злоумышленники опубликовали в даркнете базу из 16 млрд украденных логинов и паролей. Об этом говорится в докладе авторитетного отраслевого портала Cybernews. Ни об одной из скомпрометированных баз ранее известно не было. Кто может оказаться под ударом? Выяснял Стас Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Команда Cybernews обнаружила массивы данных, содержащие сведения о паролях и логинах подавляющего числа пользователей интернета. Если принять за точку отсчета население планеты, то проблемных аккаунтов вдвое больше. Среди них порядка 0,5 млрд записей, связанных с пользователями из России, и еще более 60 млн — с мессенджером Telegram, пояснил эксперт по защите персональных данных и соучредитель Сообщества профессионалов в области приватности Алексей Мунтян: «455 млн файлов идентифицируются как имеющие отношение к россиянам. Там речь идет не только о логинах и паролях, но и разного рода сессионных записях, токенах, метаданных Google, Apple и Telegram. Они в том числе имеют и так называемые корпоративные инстансы, которые могут использоваться для коммуникаций с клиентами».

В общей сложности исследователям удалось обнаружить в Сети 30 баз данных, содержащих от нескольких миллионов до 3,5 млрд записей каждая. Cybernews называет утечку беспрецедентной. И это не устаревшие или архивные сведения, подчеркнул директор по продукту «Стингрей» компании AppSec Solutions Юрий Шабалин: «Эта утечка составлена из свежих дампов 2025 года: Apple, Gmail, YouTube, криптокошельки. Берем логин и пароль и идем по всем известным доступным нам сервисам, пытаясь там залогиниться. С чем пользователи могут столкнуться сейчас? С массовой принудительной сменой паролей в техсервисах. То есть рассылаются фишинговые письма о том, что учетная запись была скомпрометирована, пожалуйста, поменяйте пароль».

Украденные данные действительно могут стать основой для фишинговых атак и захвата корпоративных аккаунтов, заметила руководитель департамента киберразведки компании F6 Елена Шамшина: «Что касается атак на компании, то пароли из утечек могут быть использованы в брутфорс-атаках.

Если злоумышленники смогут залогиниться в IT-системе и продвинуться по сети, это и шпионаж, и запуск программ вымогателей, и удаление данных».

Как ни странно, затраты компаний, если на связь с ними выйдут мошенники, могут оказаться ниже, чем при потере собственного контроля над сетями. Если все же развитие получает негативный сценарий, профайлеры чаще берут на прицел топ-менеджмент, пояснил директор по стратегическому планированию «АРБ Про» Роман Копосов: «Можно достаточно быстро получить доступ к личной и рабочей переписке, если она была подключена к Apple, Google или мессенджерам. Как раз это тот способ, когда в течение трех-пяти минут можно узнать о человеке многое. Таким образом происходит взлом корпоративных аккаунтов, поиск там чего-то интересного, что составляет коммерческую тайну, в частности, переписки с клиентами с какими-то чувствительными данными с целью шантажа, чтобы вымогать деньги для перечисления в криптовалюте. Самое главное, что это несоизмеримо с тем эффектом урона, который они нанесут частным пользователям и бизнесу. Для многих это просто карманные расходы».

Данные еще предстоит обработать, так что волна утечек даст о себе знать не сразу, заметил глава технического отдела системы информационной безопасности «Стахановец» Сергей Щербаков:

«Это мегаутечка, золотая жила для массовых атак подбором на банки, соцсети и корпоративные системы. Потенциальные потери могут быть катастрофичными: миллиарды долларов прямых краж, паралич критической инфраструктуры или необратимый репутационный ущерб».

Сведения в обнаруженной утечке четко отобраны по схеме «сайт — логин — пароль». Собеседники “Ъ FM” говорят, что это нехарактерно для случайных сливов и похоже на работу программ-инфостилера, которые целенаправленно собирают информацию прямо из браузеров. Специалисты рекомендуют не затягивать с обновлением паролей, активировать многофакторную идентификацию и вспомнить, наконец, о логин-менеджерах.

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Стас Крючков