При пожаре в хуторе Персиановском погибли два человека

При ночном пожаре в садовом товариществе «Курень» х. Персиановского погибли два мужчины. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сигнал о возгорании поступил в «Единую диспетчерскую службу - 112» в 02:01 час. К месту происшествия направили пожарный расчет из девяти спасателей и три единицы техники, пояснили в сообщении.

По информации ведомства, огонь охватил деревянную надворную постройку площадью 18 кв м. В ходе тушения сотрудники МЧС России обнаружили тела погибших мужчин. Их личности устанавливаются.

Ликвидировать возгорание удалось утром в 05:20. По факту происшествия проводятся следственные мероприятия.

«С начала 2025 года при пожарах в быту погибло более 50 чел. Каждый второй пожар в жилье происходит по причине курения, зачастую в алкогольном или наркотическом состоянии. Площадь таких пожаров чаще небольшая, но как правило, сам курильщик получает ожоги различной степени тяжести, иногда несовместимые с жизнью»,— напомнила пресс-служба регионального МЧС.

Валентина Любашенко