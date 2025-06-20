Белгородского волонтера приговорили к 22 годам за сбор денег для ВСУ

2-й Западный окружной военный суд признал белгородского волонтера Надежду Россинскую (известна под псевдонимом Надин Гейслер) виновной в госизмене, организации финансирования терроризма и публичных призывах против безопасности государства (ст. 205.1, 275, 280.4 УК РФ). Как сообщили в прокуратуре Белгородской области, она приговорена к 22 годам колонии общего режима.

Также суд назначил девушке штраф 320 тыс. руб., ограничение свободы на два года и трехлетний запрет на администрирование сайтов и каналов в интернете. Приговор в законную силу не вступил.

Уголовное дело возбудило и расследовало управление ФСБ России по Белгородской области. По версии следствия, Надежда Россинская опубликовала в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) призыв жертвовать деньги украинскому батальону «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) и указала свой счет. Девушка вину не признала. С момента возбуждения дела она утверждала, что не могла действовать в интересах Украины, так как считается там врагом, и помогала только беженцам.

С февраля прошлого года Надежда Россинская находилась под стражей в Белгороде. В сентябре Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов. В суде уголовное дело девушки рассматривалось с начала прошлой недели.

Сергей Толмачев, Воронеж