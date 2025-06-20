ВТБ предоставит федеральной компании Dogma финансирование на реализацию новых жилых проектов. Речь о сумме в 51,2 млрд руб. Средства направят на строительство трех жилых комплексов общей площадью почти 640 тыс. кв. м в Омске и Краснодаре. Соглашение об этом подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Масштабные девелоперские проекты ориентированы на создание комфортной городской среды. Особое внимание уделяется комплексному развитию территорий: создаются школы, детские сады, поликлиники и зоны отдыха.

Пользователи соцсети X в скором времени смогут совершать переводы, проводить сделки и осуществлять инвестиции в соцсети, заявила газете Financial Times генеральный директор X Линда Яккарино. Она также рассказала, что соцсеть рассматривает создание дебетовых и кредитных карт X, которые могут быть выпущены уже в этом году.

Каждая пятая игра на площадке VK Play имеет маркировку — более 750 разработчиков промаркировали игры самостоятельно, рассказал «РИА Новости» руководитель игровых юнитов VK — VK Play и «Игры на социальных платформах» — Александр Михеев. Осенью прошлого года в России стартовал эксперимент по добровольной маркировке игрового контента. Она призвана предупреждать пользователей о наличии внутриигровых транзакций и потенциально неприемлемом контенте.