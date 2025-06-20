Нижегородская область сохранила второе место в инвестиционном рейтинге АСИ

В 2025 году Нижегородская область сохранила второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Итоги рейтинга озвучили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 20 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АСИ Фото: АСИ

Как и в 2024 году, Нижегородская область делит вторую строчку с Татарстаном, в 2023 году регион делил третье место с Московской и Тюменской областями. Первое место в 2025 году вновь заняла Москва.

АСИ рассчитывает рейтинг инвестклимата по 110 показателям в восьми направлениях: недвижимость, инженерные сети, меры поддержки бизнеса, защита бизнеса, инфраструктура и технологии, экспортная деятельность, кадровые и трудовые ресурсы, развитие рынка и конкуренции.

Галина Шамберина