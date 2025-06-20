Акционеры ПНППК решили не выплачивать себе дивиденды

АО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» опубликовало решение годового собрания акционеров. Как следует из документа, большинство совладельцев общества проголосовали против выплаты дивидендов по итогам работы компании за 2024 год. За указанный период чистая прибыль ПНППК составила 2,052 млрд руб., выручка — 16,1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно отчетности, АО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» занимается разработкой и производством волоконно-оптических гироскопов, инерциальных измерительных приборов, систем и комплексов на их основе для авиатехники, ВМФ и гражданских судов. В прошлом году основным акционером ПНППК стала государственная корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). Ранее завод контролировался гендиректором Алексеем Андреевым.