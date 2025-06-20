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В ПОМЦ начали проводить реабилитацию пациентов с помощью танцев

В отделении медицинской реабилитации Приволжского окружного медицинского центра ФМБА России стали применять новую методику восстановления пациентов, перенесших инсульт и черепно-мозговые травмы — танцевальную ритмированную терапию.

Фото: ПОМЦ

Фото: ПОМЦ

Как сообщили в пресс-службе ПОМЦ, при сочетании с традиционными методами реабилитации она позволяет быстрее добиться значительного прогресса в восстановлении равновесия, координации движений и улучшении походки. Танец также помогает справиться с неявными последствиями патологий: неуверенностью в себе, снижением удовлетворенности качеством жизни и социальной изоляцией.

За счет использования мотивов и ритмических движений, преимущественно из латиноамериканских танцев, также происходит усиление когнитивных способностей пациентов, отмечают реабилитологи ПОМЦ.

Иван Сергеев

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