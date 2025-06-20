ПСБ и Гознак развивают инфраструктуру инвестиций в драгметаллы

ПСБ и АО «Гознак» в ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о расширении сотрудничества по развитию инфраструктуры инвестиций в драгоценные металлы для населения. Документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В рамках соглашения ПСБ и Гознак договорились о создании совместных программ лояльности для частных инвесторов, а также о развитии каналов покупки драгоценных металлов для клиентов ПСБ на специальных условиях, в том числе через мобильное приложение Гознака, что позволит увеличить объемы торговых операций с инвестиционными монетами и золотыми слитками. Еще одним направлением сотрудничества станет комплексное банковское обслуживание сотрудников Гознака.

«Мы обслуживаем миллионы россиян во всех регионах страны и заинтересованы в развитии доступной финансовой инфраструктуры, чтобы наши клиенты могли пользоваться всеми возможностями для повышения своего благосостояния. Одно из таких направлений, которое мы реализуем в партнерстве с Гознаком, — это выстраивание удобной и надежной инфраструктуры инвестиций в золотые активы: слитки и монеты, которые стали одним из самых востребованных инструментов у массовых частных инвесторов. Подписанное сегодня соглашение позволит масштабировать эту работу»,— отметил Петр Фрадков.

«Расширение сотрудничества, о котором мы сегодня договорились, сделает вложения в золото еще более доступными и комфортными для клиентов ПСБ, а Гознаку позволит нарастить клиентскую базу. Последовательная и системная интеграция с банковскими сервисами — это как раз то, что позволит физическому золоту закрепиться в качестве привычного и удобного инструмента инвестирования для самого широкого круга инвесторов»,— подчеркнул Аркадий Трачук.

ПАО «Банк ПСБ»