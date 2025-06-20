В Ростове-на-Дону количество пассажиров электробусов выросло на 76%

В первом квартале 2025 года электробусами в Ростове-на-Дону воспользовались 1,1 млн чел. Это на 75,9% больше показателя аналогичного периода 2024 года, когда услугами данного вида транспорта пользовались 639,1 тыс. чел. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По информации источника, одновременно спрос на троллейбусы у жителей донской столицы снизился на 14,4% до 973 тыс. чел. Трамваи также показали отрицательную динамику — этот вид общественного транспорта перевез в первом квартале текущего года 600,6 тыс. ростовчан, что на 14,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. В целом спрос на электротранспорт в текущем году увеличился на 8,9% и достиг 2,7 млн чел.

В Таганроге популярность электробусов выросла в 7,4 раза в сравнении с январем-мартом 2024 года — до 138,9 тыс. чел. Трамвай стал менее востребован на 3,4% — в текущем году на этом транспорте перевезли более 2 млн чел. В общем спрос на электротранспорт увеличился на 2,2%, поясняют в сообщении.

Рост спроса на электробусы зафиксировали и в Волгодонске. Увеличение по отношению к прошлому году составило 483,6% — в 5,8 раза. В 2025 году перевезли 377 тыс. чел.

При этом менее популярными стали троллейбусы. В этом году ими пользовались 540,3 тыс. горожан, что на 30,1% ниже значения прошлого года (773,3 тыс.). Всего в текущем году электротранспорт выбирали 917,3 тыс. жителей Волгодонска. Это на 9,5% больше, чем было отмечено в 2024 году, приводится в сообщении цитата пресс-службы регионального минтранса.

Валентина Любашенко