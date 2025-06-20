ОЭЗ «Тольятти» заняла второе место по клиентоориентированности в стране

Особая экономическая зона «Тольятти» разместилась на втором месте по клиентоориентированности в стране. Результаты соответствующего исследования опубликовал аналитический центр «Эксперт», сообщает минэкономразвития Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В рейтинге 2024 года аналитики сместили акцент на выстроенное взаимодействие площадок с клиентом, оценили спектр услуг площадок, стоимость минимально необходимого набора ресурсов для ведения производственной деятельности и информационную открытость.

От общего объема региональных инвестиций в основной капитал 11% пришлось на особую экономическую зону. Инвесторы ОЭЗ по итогам прошлого года вложили в свои проекты 16 млрд руб., что на 41% больше, чем годом ранее. Выручка компаний выросла в два раза и превысила 30 млрд руб.

В текущем году планируется запустить пять производств в ОЭЗ «Тольятти». В следующем году областное правительство планирует запустить третью очередь ОЭЗ и начать проектирование четвертой.

Руфия Кутляева