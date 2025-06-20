Прокуратура проверит информацию о массовой гибели уток в Тюмени
Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку информации о массовой гибели уток на пруду Южный в Тюмени, сообщили в прокуратуре Тюменской области.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
По данным СМИ, множество мертвых птиц и разрушенные места гнездования были обнаружены после расчистки пруда. Природоохранная прокуратура даст оценку законности проведения работ и действий (бездействия) должностных лиц.
Как рассказали Ura.ru очевидцы, утки селились в камышах около пруда. Транспорт с граблями прибирал растительность — под грабли попали взрослые особи и утята, которые получили травмы, также погибло животное. Работы по очистке пруда проводились с 9 июня — как объяснили в администрации Тюмени, часть камышей была оставлена для комфортного обитания уток.