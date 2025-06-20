В Ульяновской области задержали преподавателя, подозреваемого в получении взятки

На основании оперативно-разыскных мероприятий УЭБиПК УМВД России по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в значительном размере за незаконные действия (ч.3 ст.290 УК РФ). Об этом сообщает СУ СКР по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным ведомства, 19 июня преподаватель образовательного учреждения получил от студента взятку в размере 136 тыс. руб. «за положительные оценки при сдаче экзамена». При передаче денег фигуранта задержали сотрудники полиции.

Место происшествия осмотрено, деньги изъяты. При доставлении в районный следственный отдел подозреваемый признал свою вину.

Руфия Кутляева