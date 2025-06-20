Саранча атаковала более 140 тысяч гектаров полей на Ставрополье

В Ставропольском крае из 275 тыс. га обследованных полей на 141 тыс. га обнаружили саранчовых вредителей перед началом уборочной кампании. Об этом сообщает пресс-служба Россельхозцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выездная комиссия с участием представителей районных администраций, специалистов Россельхозцентра, агрономов и фермеров провела объезд территорий перед уборкой урожая. Эксперты обследовали посевы на наличие вредителей и болезней культур, а также обсудили меры защиты растений.

Саранчовые вредители обнаружены на территориях Арзгирского, Апанасенковского, Благодарненского, Курского, Нефтекумского, Левокумского, Степновского и Туркменского округов. Плотность заселения составляет в среднем две-пять особей на квадратный метр.

На 20 тыс. га с наиболее серьезным заселением уже провели обработку против вредителей. Россельхозцентр закупил около 5830 л препаратов для борьбы с саранчой, которых хватит почти на 78 тыс. га.

Николай Аксенов