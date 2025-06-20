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На Дону 11 сельскохозяйственных районов оказались под угрозой почвенной засухи

В Ростовской области сохраняется негативное влияние на посевы озимой пшеницы, под яровым ячменем и горохом. Почвенная засуха угрожает одиннадцати районам. Об этом, в ежедневной оперативной сводке на сайте ведомства сообщает Северо-Кавказское УГМС.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

По данным метеорологов, негативное влияние почвенной засухи на посевы озимой пшеницы сохранилось в станице Казанской, Чертково, Белой Калитве, Шахтах, Маргаритово, Семикаракорске, Гиганте.

Особо сильная засуха наблюдается на полях ООО «Красный октябрь» Веселовского района и полях «Белозерное» Сальского района.

Под яровым ячменем засуху зафиксировали в Зернограде и Цимлянске. А под горохом — в Чертково.

«Почвенная засуха возникает из-за отсутствия осадков в сочетании с высокой температурой воздуха, солнечной инсоляцией, усиленным испарением с поверхности почвы и сильными ветрами. Ростовская область — ветровой регион, поэтому данное природное явление здесь возникает периодически»,— пояснила начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.

Валентина Любашенко

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