Суд обязал «Астрводоканал» возместить вред почвам на сумму 802 тыс. рублей

Арбитражный суд Астраханской области по иску Росприроднадзора обязал МУП г. Астрахани «Астрводоканал» возместить вред почвам на сумму более 802 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Нижне-Волжское управление Росприроднадзора провело проверку по обращению граждан и выявило признаки излива канализационных сточных вод на открытые участки грунта в районе ул. Немова, 32 в Астрахани. Специалисты регионального ЦЛАТИ взяли пробы почвы и обнаружили в них превышения.

Выяснилось, что сети канализации и канализационные колодцы состоят на балансе МУП г. Астрахани «Астрводоканал». Размер вреда превысил 802 тыс. руб. Росприроднадзор потребовал от предприятия добровольной оплаты вреда почвам, но там требование проигнорировали.

После этого надзорное ведомство обратилось с иском в суд, который удовлетворил требования. Судебное решение не вступило в законную силу. Росприроднадзор проконтролирует его исполнение.

Павел Фролов