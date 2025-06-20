Судно для водного такси в Перми поставит ярославская компания

Краевые власти подвели итоги аукциона на поставку судна для оказания услуг водного такси. Как сообщает Business Class, победителем стало ООО «Верфь Паритет», сумма контракта составит 38,9 млн руб. Судно модели Looker 390T выйдет на маршрут с началом навигации 2026 года, оно будет ходить по маршруту «Пермь - Усть-Качка». Планируемое время пути — один час. Рейсы будут выполнять три раза в день, включая выходные. Поставить Looker 390T заказчику победитель аукциона должен в сентябре 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минтранс Пермского края Фото: минтранс Пермского края

ООО «Верфь Паритет» зарегистрировано в Ярославле 10 апреля 2025 года. По 50% общества принадлежит Алексею и Александру Лукьяновым. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Общество занимается строительством кораблей, судов и плавучих конструкций.