Жителя Новороссийска оштрафовали за оскорбление жителей одного из регионов РФ

11 июня Октябрьский районный суд рассмотрел дело Владислава Хмелина по факту оскорбления на национальной почве в чате Telegram-канала Readovka. Публикация была сделана в феврале 2025 года. Об этом стало известно из картотеки судебных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Противоправную запись выявили сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД Краснодарского края. Действия мужчины попадают под ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

В ходе судебного заседания Владислав Хмелин раскаялся и признал свою вину, подчеркнув, что его высказывание не относилось ко всем представителям национальной группы. Мужчину признали виновным и назначили административный штраф на 10 тыс. руб.