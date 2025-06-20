Стройбаза на площади 2,1 тысячи кв. м горела под Нижним Новгородом

В СНТ "Луч" на территории поселка Большое Козино Балахнинского округа Нижегородской области в ночь на 20 июня загорелась база стройматериалов. Пожар ликвидировали в 06:25, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Площадь пожара составила 2,1 тыс. кв. м, пострадавших в результате происшествия нет.

По данным «Нижновэнерго», из-за возгорания были повреждены две линии электропередачи 110 кВ. Основную линию электропередач восстановили к четырем утра.

Галина Шамберина