В Ростовской области приостановлена охота на самцов косуль

Минприроды Ростовской области объявило о временном прекращении охоты на взрослых самцов европейских косуль с 20 июня по 15 июля из-за малочисленности вида в регионе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Минприроды Краснодарского края Фото: пресс-служба Минприроды Краснодарского края

По информации пресс-службы, сезон добычи косуль продолжался с 20 мая по 20 июня. Ограничение на отстрел взрослых особей мужского пола связано с их небольшим количеством в регионе.

За нарушение требований охотнику грозит штраф до четырех тыс. руб. Кроме того, у нарушителя изымут оружие и запретят охотиться на два года. В период ограничений разрешена добыча кабанов любого пола и самок косуль, поясняют в сообщении.

Запрет продлится почти месяц. С 15 июля охота возобновится, но завершится уже 15 августа.

Валентина Любашенко