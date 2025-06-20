«Т Плюс» и власти Пермского края обсудили планы развития теплоэнергетической инфраструктуры

На площадке Петербургского международного экономического форума Генеральный директор ПАО «Т Плюс» Павел Сниккарс и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обсудили итоги отопительного сезона 2024/25 в городах присутствия компании в регионе и планы развития теплоэнергетической инфраструктуры.

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В ходе подготовки к минувшей зиме энергетики «Т Плюс» обновили 41 км тепломагистралей в регионе. В результате число повреждений коммуникаций в осенне-зимний период было снижено на 30% по сравнению с предыдущим годом. До начала нового отопсезона специалистам предстоит подготовить к зимним нагрузкам 3 000 км тепловых сетей, проверить оборудование восьми электростанций, 48 котельных и других объектов теплоснабжения.

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По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве, целью которого является повышение качества и надёжности теплоснабжения жителей региона. Один из ключевых пунктов документа – совместный контроль над подготовкой к отопительному сезону внутридомовых сетей жилых домов.

О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском и Лысьве, а также в посёлках Майском, Марковском и Прикамском. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция – Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1 229,3 МВт, тепловая мощность – 5 281,336 Гкал/ч. О Группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – 7,2 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – 188 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. Под управлением группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, 506 котельных и более 22 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность – 51,8 тыс. Гкал/ч.

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»