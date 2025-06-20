240 радостных поводов: DOGMA объявила о старте заселения третьего литера микрорайона DOGMA PARK

Компания DOGMA сообщила о старте выдачи ключей в жилом комплексе на Западном обходе в Краснодаре

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба DOGMA Фото: пресс-служба DOGMA

В микрорайоне DOGMA PARK для новоселов откроют свои двери 240 квартир в третьем литере. В корпусах жилого квартала к покупке доступны разноплановые форматы, отвечающие любому запросу: от компактных студий и однокомнатных квартир до просторных двух- и трехкомнатных лотов с обширным выбором планировочных решений, в том числе на две стороны с впечатляющим видом на парк. Для ценителей эстетики есть лоты с французским остеклением.

Микрорайон DOGMA PARK — проект комплексного развития территорий. Предусмотрено строительство трех очередей из 36 домов высотностью от 16 до 19 этажей на участке 75 га, а также возведение трех школ и пяти детских садов. В эксплуатацию уже введены две школы на 1650 и 1100 мест и детский сад на 240 мест.

Это настоящий город в городе, жилой квартал со всей необходимой коммерческой и социальной инфраструктурой. Для жителей микрорайона будут доступны современные школы, детские сады, сквер, пешеходный бульвар, фитнес-центр, медклиника широкого профиля, супермаркеты, кафе. Продуманы детские площадки, спортивные локации — воркаут-зоны, круговая велодорожка длиной больше километра и открытые площадки для йоги.

Предусмотрено масштабное благоустройство территории площадью 25,5 га. Здесь появится настоящий зеленый оазис, который займет порядка 3,5 га, где высадят более 4000 насаждений — свыше шестисот крупномерных деревьев, больше двух тысяч лиственных и хвойных кустарников, а также лианы, многолетние цветочные культуры и злаковые.

Кроме того, в непосредственной близости в течение ближайших нескольких лет появится термальный комплекс. Круглогодичный внесезонный водно-развлекательный курорт будет разделен на открытый и закрытый уровни, здесь разместятся десятки оздоровительных площадок и лаунж-зон для всех возрастов. Компания уже приступила к подготовительным работам, строительство проекта рассчитано на три года.

ООО «Специализированный застройщик «ДОГМА-ПАРК 21». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

https://1dogma.ru/