Новороссийца оштрафовали за разжигание межнациональной розни в паблике Readovka

Октябрьский районный суд Новороссийска оштрафовал местного жителя Владислава Хмелина на 10 тыс. руб. за опубликованный в грубой форме комментарий в паблике Readovka, оскорбивший представителей одной из национальностей. Информация об этом размещена в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда

Дело рассматривалось по статье 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды). Инцидент произошел в феврале 2024 года.

В ходе судебного заседания Владислав Хмелин признал факт размещения комментария, однако заявил, что не ставил целью возбуждение ненависти или вражды, а также унижение достоинства людей по национальному признаку. Суд признал его виновным в совершении административного правонарушения.

Алина Зорина