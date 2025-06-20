Правительство Ямала усилит работу в направлении креативных индустрий

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и АНО «Креативная экономика» подписали соглашение на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили в правительстве региона. В рамках соглашения планируется развивать креативные индустрии в ЯНАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Калинин и Марина Монгуш

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Александр Калинин и Марина Монгуш

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Документ направлен на создание условий для долгосрочного сотрудничества в сферах дизайна, моды, народных промыслов, туризма, развлечений, музыки и IT-технологий. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отметил, что регион готов стать лидером креативной экономики на российском Севере. «Создаем в округе новые возможности для самореализации талантливых и творческих людей, например, строим арт-резиденции для молодежи. Готовится к открытию уже пятая — в Новом Уренгое. В перспективе они появятся в каждом городе Ямала. Заключенное соглашение позволит значительно укрепить необходимую инфраструктуру и ускорить развитие нашего креативного потенциала»,— подчеркнул глава региона. Всего на Ямале сегодня работает 500 предприятий креативной сферы.

Первый заместитель губернатора Ямала Александр Калинин подчеркнул важность туризма для развития креативных индустрий. До конца года при поддержке АНО «Креативная экономика» планируется провести стратегическую сессию и разработать концепцию развития креативных индустрий в ЯНАО. Президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш добавила, что организация готова развивать креативные индустрии на Ямале в связке с северной этнотематикой и сосредоточиться на развитии сервисов для нефтегазовой отрасли.

АНО «Креативная экономика» — федеральный центр по поддержке и развитию креативных индустрий в России. С 2020 года организация выступает основным инициатором институциональных изменений в креативной экономике страны. Деятельность АНО осуществляется при поддержке администрации президента РФ.

Напомним, в прошлом году Ямал получил 37 млн руб. от Росмолодежи на развитие молодежных пространств. Субсидия была направлена на обновление молодежных клубов в Салехарде и Пуровске, в арт-резиденции «Лампа» в Лабытнанги организуют танцевальный зал, коворкинг и мастерские, а также еще на 50 мероприятий и проектов.

Ирина Пичурина