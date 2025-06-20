Мэрия определила статьи финансовой помощи БК «Парма»

Мэрия Перми утвердила статьи расходов, на которые предполагается направить дополнительные средства для возмещения затрат баскетбольного клуба «Парма». В феврале депутаты гордумы увеличили финансирование БК «Парма» на 20 млн руб., таким образом доведя ежегодное финансирование клуба до 100 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: БК «Парма» Фото: БК «Парма»

Согласно опубликованному мэрией постановлению, наиболее затратная часть финпомощи бюджета — оплата труда персонала и спортсменов баскетбольной команды — вырастет в год с 41,6 млн руб. до 50 млн руб. Вторая по объему статья затрат — техническое обеспечение мероприятий игровым, вспомогательным, световым и звуковым оборудованием, видеооборудованием, охраной, медицинской помощью,— увеличится с 13,9 млн руб. до 24,8 млн руб., то есть больше чем на 10 млн руб. Значительно подорожало художественное сопровождение баскетбольных матчей — с 7,1 млн руб. до 12,4 млн руб. Питание спортсменов за счет городского бюджета вырастет с 2 млн руб. до 2,4 млн руб.

Бюджет Перми больше не будет субсидировать оплату членских взносов (ранее — 1,3 млн руб.) и приобретение экипировки (1,5 млн руб.). Приобретение инвентаря, оборудования, медикаментов, спортивно-медицинских товаров снизилось с 2 млн руб. до 700 тыс. руб., аренда спортивного сооружения и оборудования — с 1 млн до 300 тыс. руб. Снизятся дотации бюджета на трансляции баскетбольных матчей — с 5 млн до 3,3 млн руб.

«Парма» выступает в Единой лиге ВТБ с 2016 года. В прошлом сезоне бюджет клуба составил 458 млн руб., из них 180 млн руб.— субсидия из краевого бюджета, 80 млн руб.— из бюджета Перми. Остальные средства предоставили частные спонсоры, основной среди них — «Т Плюс».